В Харькове задержали банду, которая захватила заложника

В Харькове задержана преступная группа в составе 4 человек, которые за некачественный ремонт автомобиля похитили автослесаря и требовали за него выкуп.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

По данным пресс-службы, злоумышленники похитили гражданина Ч. (частного автослесаря) и требовали у родственников выплатить 7,5 тыс. грн. выкупа в конце марта.

Как установили оперативники УБОП, накануне похищения пострадавший отремонтировал за 250 грн. «Опель-кадет» гражданину С. Через несколько дней гражданин С. вернулся с тремя приятелями и обвинил автослесаря в некачественном ремонте автомобиля. Свой моральный и материальный ущерб злоумышленники оценили сначала в 3 тыс. грн. Когда автомастер отказался платить, его жестоко избили и похитили. Почти две недели автослесаря насильственно удерживали в одном из домов города. Сумма в 3 тыс. грн., которые передала мать заложника, злоумышленников уже не устроила, следовательно, они начали дополнительно требовать деньги у родственников жертвы. Параллельно по документам заложника они пытались получить еще и кредиты в харьковских банках на сумму 30 тыс. грн., для этого подделали справку о доходах.

Преступники были задержаны во время передачи им второй части средств за освобождение заложника.

Следственным отделом милиции города Харьков в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст. 189 (Вымогательство) и ч.3 ст.358 (Использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины .

Сейчас оперативники проверяют их причастность к другим тяжким преступлениям.