В Чернигове на майские праздники пройдет творческий фестиваль

На протяжении майских праздников в областном центре Черниговской области пройдет творческий фестиваль "Черниговская весна".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель начальника Управления культуры Черниговского городского совета Светлана САКИР.

Творческий фестиваль начнется с 21 апреля и продлится до 9 мая. В городе состоится ряд культурных мероприятий. Среди них – Всеукраинский конкурс юных пианистов "Чернигов собирает таланты", фестиваль духовных перепевов, конкурс-презентация "Лучшая книга года". Некоторые мероприятия будут приурочены к 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и состоятся в день праздника или накануне.

По словам заместителя городского председателя Оксаны ТУНИК-ФРИЗ, фестиваль для черниговцев является традиционным, но ежегодно добавляются новые культурно-творческие события, растет круг участников фестиваля. "Мы прилагаем усилия, чтобы досуг черниговцев на майские праздники был содержательным и интересным", - отметила она.