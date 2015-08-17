Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в подготовке теракта на Харьковщине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В частности, 39-летнему жителю Харьковской области, который пытался взорвать железнодорожный путь на перегоне «Харьков - Купянск», объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ст. 113 УК Украины (завершенное покушение на совершение диверсии) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога.

Его 30-летнему знакомому, работнику пограничной службы, инкриминируется пособничество в покушении на совершение диверсии (ч. 5 ст. 27; ч. 2 ст. 15; ст. 113 УК Украины). Он также будет содержаться под стражей без возможности внесения залога.

31-летнему задержанному, который хранил боеприпасы для своих товарищей, объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и избрана мера пресечения - содержание под стражей с залогом почти 100 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, 12 августа в Харьковской области задержали диверсионную группу, которая заложила взрывчатку на железнодорожном перегоне Купянск - Святогорск и планировала взорвать поезд. В составе группы было три человека, один из которых оказался сотрудником пограничной службы.

Террористы подыскивали на территории Купянского и Двуречанского районов стратегически важные объекты для диверсий, собирали информацию о дислокации украинских подразделений, нахождении военной техники и участников патриотических движений и правоохранителей.

Диверсанты планировали взорвать поезд с военной техникой накануне Дня Независимости.

Сотрудники “Альфы” задержали организатора группы террористов непосредственно после закладки под рельсы взрывного устройства мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

При обыске у террористов были найдены схемы объектов жизнеобеспечения области, списки правоохранителей и проукраинских активистов, гранатомет, гранаты и около тысячи патронов.