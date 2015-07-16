В Донецкой области задержан диверсант, готовивший теракт в Харькове - Аброськин
В Донецкой области 15 июля в результате спланированной и проведенной спецоперации сотрудниками уголовного розыска был задержан диверсант, завербованный «ДНР» для совершения теракта в Харькове.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«Сегодня, в результате спланированной и проведенной спецоперации сотрудниками уголовного розыска областного главка был задержан гражданин К., житель Донецкой области, 1979 года рождения. В июле 2014 года был завербованный ДНР для выполнения диверсионных задач на территории Украины», - говориться в сообщении.
При задержании изъяты 50 кг взрывчатки, автомат, пистолет, РПГ, гранаты, боеприпасы, электродетонатор.
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«Со его слов, в ближайшие дни должен был доставить взрывчатку в Харьков для организации теракта», - отметил Аброськин.
В данный момент гражданин К. задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
Сегодня, в результате спланированной и проведенной спецоперации сотрудниками уголовного розыска областного главка был за...Posted by Vyacheslav Abroskin on Wednesday, July 15, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что в четырех корпусах общежитий Донецкого национального университета поселились около 2 тыс. наемников «ДНР».