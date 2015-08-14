Синоптики пообещали последние выходные испепеляющей жары

В субботу, 15 августа, кратковременные грозовые дожди возможны во всех областях, 16 августа будет преобладать сухая погода с локальными дождями на востоке Украины и в Крыму, сообщает «Оpogode».

В западной части в субботу местами пройдут небольшие дожди с грозами, в воскресенье - без осадков. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем ​​28-34 градуса тепла.

В северных областях в субботу возможны грозовые дожди, в воскресенье будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 17-23 тепла, днем ​​26-31 градус тепла.

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В центральной части в субботу возможны грозовые дожди, в воскресенье будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем ​​30-36 градусов тепла.

В восточных областях местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем ​​30-36 градусов тепла.

В южной части возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 21-26 градусов тепла, днем ​​30-35, местами до 37 градусов тепла.

В Киеве в субботу возможны грозовые дожди, в воскресенье будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем ​​27-29 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается восточный, 5-12 м/с.