Достройка нового корпуса Охматдета невозможна без давления на чиновников - активист

Об этом заявил журналистам представитель партии «Рух за реформы» Вадим Якимец.

Он напомнил, что попечительский совет Охматдета обвинял Министерство здравоохранения Украины в блокировании строительства детской специализированной больницы. «После обращения попечительского совета с открытым письмом к премьер-министру Украины процесс сдвинулся с места», – сказал представитель «Руху за реформы».

Известно, что процесс передачи ГП «Укрмедпроектбуд», которое является распорядителем 500 миллионов бюджетных гривень, в управление Минздрава по неизвестным причинам саботировался. Общественность обвинила Министерство здравоохранения Украины в блокировании начала тендерных процедур. И лишь под давлением общественности удалось разблокировать процесс окончательного юридического переподчинения ГП Министерству здравоохранения Украины.

«Сейчас Минздрав объявляет конкурс, в результате которого будет избран и генподрядчик, и субподрядчик строительства, – сказал Якимец. – Очевидно, что борьба с бюрократическими нигилистами еще продлится и не все будет так гладко. По крайней мере за месяц работы на объекте должны возобновиться. Думаю, общественности не следует пока что праздновать окончательную победу».

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В Минздраве ожидают, что новый корпус начнет работать в 2016 году. После этого Украина сможет пользоваться Европейским реестром доноров костного мозга, что является необходимым условием для проведения трансплантаций костного мозга от неродственного донора. В новом корпусе будут готовить кадры для онкогематологических центров, которые откроются в регионах. Впоследствии каждый год в Украине планируют спасать более 300 детей, нуждающихся в пересадке костного мозга.

Напомним, что строительство нового корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» началось в декабре 2011 года. Остановилось оно в октябре 2013-го из-за нехватки средств. В новом корпусе больницы планируется 5 онкологических и гематологических отделений, 10 хирургических отделений и отделения интенсивной терапии. При условии успешного завершения проекта количество пациентов вырастет с 16-18 тысяч в год (что есть сейчас) до 25 тысяч. Впервые в Украине будет создано отделение детской лучевой терапии, а также появится возможность проводить операции пересадки костного мозга от неродственного донора, которых в Украине не делают.