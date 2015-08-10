В оккупированном Крыму "захоронили" 4 тонны санкционных продуктов из ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В частности, как отмечается, было уничтожено 2,4 тонны болгарского перца, 1,3 тонны салата "Айсберг" и салата "Латук" из Голландии, 102 килограмма томатов "Черри" из Италии, 143 килограмма сельдерея из Германии, 18,6 килограмма салата из Норвегии, 90 килограммов лука порея, 79 кг брокколи и перец "Чили", которые были произведены в Нидерландах, а салаты "Рукола", "Кудрявый" и другие - в Испании.

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Согласно сообщению, продукция была изъята и уничтожена на Армянском полигоне ТБО методом захоронения.

Как сообщал УНИАН, 29 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении ввозимых на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. После этого правительство РФ утвердило правила уничтожения санкционных продуктов. Указ Путина начал действовать с 6 августа.