В России прокуратура требует заблокировать один из самых больших пабликов "ВКонтакте"

В ведомстве проверили сообщество и нашли "информационные материалы, оскорбляющие чувства верующих, унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности", сообщает Русская служба ВВС.

"Осмотром виртуального сообщества "MDK" также выявлены информационные материалы, наносящие вред психическому здоровью детей, подростков, молодежи", - заявили в прокуратуре.

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В ведомстве уточнили, что проверка проводилась по заявлению гражданина, его имя не называется.

Заявление о признании информации, опубликованной в сообществе, запрещенной на территории России отправлено в Смольнинский суд.

В сообщении отмечается, что в материалах дела есть заключение экспертов Государственного педагогического университета им. Герцена, в котором подтверждается наличие оскорбительных и унизительных постов в MDK.

В группе в основном публикуются различные демотиваторы, часто содержащие нецензурные выражения. На паблик подписаны более 6 млн человек.

Ранее паблик ужы пытались заблокировать за оскорбительную шутку о смерти Жанны Фриске.