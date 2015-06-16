На 41-м году жизни умерла российская певица Жанна Фриске

Об этом ТАСС сообщил ее отец Владимир Фриске.

"Жанна умерла, это правда, - сказал он. - Это произошло 15 июня в десять часов вечера". О месте и времени прощания пока не сообщается.

Артистка с 2013 года боролась с раком головного мозга. Ранее сообщалось, что Фриске с гражданским мужем Дмитрием Шепелевым собирались основать фонд помощи онкобольным.

Фриске стала известна широкой публике с 1996 года, когда вошла в состав группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру, которая также сложилась успешно. Затем артистка снялась в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "О чем говорят мужчины". В апреле 2013 года у певицы и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева родился сын Платон.