На 41-м году жизни умерла российская певица Жанна Фриске
04:32, 16 июня 2015Мир
63151 0
На 41-м году жизни скончалась известная российская певица Жанна Фриске.
Отец певицы Жанны Фриске подтвердил информацию о ее смерти / piter.tv
Об этом ТАСС сообщил ее отец Владимир Фриске.
"Жанна умерла, это правда, - сказал он. - Это произошло 15 июня в десять часов вечера". О месте и времени прощания пока не сообщается.
Артистка с 2013 года боролась с раком головного мозга. Ранее сообщалось, что Фриске с гражданским мужем Дмитрием Шепелевым собирались основать фонд помощи онкобольным.
Фриске стала известна широкой публике с 1996 года, когда вошла в состав группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру, которая также сложилась успешно. Затем артистка снялась в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "О чем говорят мужчины". В апреле 2013 года у певицы и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева родился сын Платон.
Жанна Фриске умерла
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter