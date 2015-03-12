Причиной смерти Чечетова было исключительно самоубийство - милиция

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

Следствие "установило, что там однозначно было самоубийство", - отметили в милиции.

В то же время заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец сообщил УНИАН, что уголовное производство по обвинению Чечетова в злоупотреблении служебным положением и подделке документов еще не закрыто из-за его гибели.

Читайте такжеЗа последний месяц в Украине произошло пять громких самоубийств среди политиков и чиновников

"Оно расследуется, поскольку там есть другие участники. Мы проведем расследование и примем решение о закрытии, например, в связи со смертью", - сказал Баганец.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Генпрокуратуре заявили о вручении Чечетову подозрения в злоупотреблении властью и служебном подлоге во время принятия диктаторских законов 16 января 2014 года - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

21 февраля Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя Генпрокуратуры вынес решение об избрании Чечетову меры пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением размера залога в 4 млн 990 тыс. грн.

23 февраля за Чечетова был внесен залог, и он был освобожден из-под стражи.

28 февраля Чечетова нашли мертвым. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома в Киеве. Было открыто уголовное производство по факту смерти ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

2 марта Чечетова похоронили на Южном кладбище Киева.