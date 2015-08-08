МИД проверяет информацию об украинце среди заложников в Мали

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, по информации Посольства Украины в Алжире, в г. Севаре (Мали) проводилась антитеррористическая операция. Отель "Byblos" был оцеплен военными, отключена мобильная связь.

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"Украинским дипломатическим представительством поддерживается постоянный контакт с компетентными органами Мали. Сейчас принимаются меры по установлению персональных данных заложников и возможного пребывания среди них гражданина Украины", - проинформировали в министерстве.

Дело продолжает находиться на особом контроле Посольства Украины в АНДР и Департамента консульской службы МИД.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Мали, в городе Севаре, неизвестные совершили вооруженное нападение на отель "Byblos".

По предварительной информации, целью нападавших стал захват заложников из числа граждан иностранных государств, проживающих в этом отеле. "По предварительным данным, речь идет о трех гражданах Южной Африки, одного гражданина Франции и одного гражданина Украины", - отмечала 7 августа представитель МИД Марьяна Беца.

Сегодня утром СМИ сообщили, что спецподразделения полиции в Мали взяли штурмом захваченный отель "Byblos", где вооруженные люди - предположительно, исламские экстремисты - удерживали заложников. Все освобождены.