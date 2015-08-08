В Мали полицейский спецназ освободил всех заложников

Спецподразделения полиции Мали взяли штурмом захваченный отель Билбос, где вооруженные люди удерживали заложников.

Об этом сообщает Новое время.

По информации издания, внутри отеля были найдены тела пятерых нападавших.

"Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, однако за недавние похожие атаки в центре и на юге страны брали ответственность исламские экстремисты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в городе Севарэ в Мали неизвестные напали на отель, пользующийся популярностью у иностранцев. Погиб один человек, однако точных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Позже МИД Украины сообщил, что среди заложников в результате вооруженного нападения на гостиницу в Мали был захвачен гражданин Украины.

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Целью нападения на гостиницу Le Byblos в городе Севарэ в Республике Мали является захват заложников из числа граждан иностранных государств, проживающих в этом отеле, сообщило Министерство иностранных дел Украины