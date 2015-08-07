В Мали совершено вооруженное нападение на отель, среди заложников - гражданин Украины

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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У Малі скоєно збр напад на готель,серед заручників–громадянин Укр. Разом з міжн партнерами вжив термінові кроки зі звільн нашого громадянина — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 7, 2015

"Вместе с международными партнерами принимаем срочные шаги по освобождению нашего гражданина", - добавила она.

Как сообщила ранее "Русская служба ВВС", в городе Севарэ в Мали неизвестные напали на отель, в котором, по сообщению информагентств, преимущественно отдыхают иностранцы. По предварительной информации, в результате погиб один человек, данных о пострадавших пока нет. По сообщениям местных СМИ, правоохранительные органы пытаются остановить нападавших.

Кроме того, по неподтвержденной информации, неизвестные напали и на расположенный неподалеку лагерь военных.

Местные жители закрылись в своих домах, опасаясь новых атак. Очевидцы сообщают о непрекращающихся звуках выстрелов.