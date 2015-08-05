Порошенко решил, что платить за регистрацию домашних животных украинцы должны из собственного кармана

Подписанный закон также предоставляет право физическим лицам, которые занимаются разведением животных только для собственного потребления пищевых продуктов, получить компенсацию затрат на идентификацию и регистрацию.

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его публикации.

Согласно пояснительной записке к проекту этого закона, с 2014 года в Украине введена обязательная идентификация и регистрация домашних животных в целях обеспечения постоянного контроля за здоровьем поголовья в Украине. Оплата этих работ для частных хозяйств, по закону, могла осуществляться только за счет государства. Однако средств для проведения обязательной регистрации домашних животных в бюджете выделено не было, что привело к остановке этого процесса.

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Как сообщалось, Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам идентификации и регистрации животных» был принят Верховной Радой 15 июля этого года.