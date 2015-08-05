ГПСУ показала новую форму для пограничников столичных аэропортов (фото)

15:36, 05 августа 2015
Общество
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Государственная пограничная служба обнародовала фото обновленной формы для пограничников столичных аэропортов.

twitter.com/DPSU_ua

Соответствующую запись ГПСУ сделала в своем Twitter.

Как отмечается, новую форму пограничники получат в рамках пилотного проекта.

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По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, форма одежды в будущем будет иметь небольшое дополнение.

В рамках пилотного проекта на базе столичных аэропортов, фактически, только за первый рабочий день уже поступило 136 заявлений от...

Posted by Oleh Slobodyan on 4 августа 2015 г.

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