Найденный мертвым на одесском пляже мужчина был охранником миссии ЕС

Как сообщил УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, мужчина, обнаруженный на Чкаловском пляже со следами насильственной смерти (рубленые раны головы) работал в службе охраны EUBAM.

В отделе связей с общественностью офиса EUBAM, расположенном в Одессе, информацию о гибели сотрудника охраны подтвердили. В отделе отказались комментировать произошедшее, заявив, что "деталей не имеют".

"Мы скорбим по нашему сотруднику, скорбим вместе с его родственниками и сочувствуем им. Но добавить ничего не можем", - акцентировали в офисе.

Читайте такжеГлава миссии ЕС EUBAM не верит в контрабанду оружия из Приднестровья в УкраинуКак сообщал УНИАН, 2 августа в Одессе на пляже обнаружен мертвым 42-летний мужчина с многочисленными рублеными ранами головы. По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

Справка УНИАН. Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) — европейская структура, созданная для осуществления контроля движения на границах между Молдовой и Украиной. Структура была основана 30 ноября 2005 года по совместной просьбе президентов Молдовы и Украины. Цель миссии состоит в оказании помощи в модернизации контроля совместных границ двух вышеназванных стран в соответствии с европейскими стандартами, а также для помощи в нахождении решения приднестровского конфликта.