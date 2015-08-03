На Тернопольщине 5 тысяч верующих УПЦ МП повторили путь перенесения Почаевской иконы в Лавру

Около 5 тысяч православных христиан приняли участие в крестном ходе с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери, который состоялся на Тернопольщине 2 августа.

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, ссылаясь на данные Почаевской лавры, крестный ход прошел от хутора Вырля (с. Савчицы, Кременецкий район, Тернопольская область) до Почаевской лавры. Длина маршрута, который верующие ежегодно проходят с главной святыней обители, составляет 15 км.

Крестный ход возглавил митрополит Владимир, наместник Почаевской лавры и братия обители. К ним присоединились многочисленные паломники, которые начали прибывать на праздник дня Почаевской иконы Божией Матери, который Православная Церковь отмечает 5 августа.

Крестный ход прошел именно тем историческим путем, что и в 1597 году, когда монахи Почаевского монастыря переносили чудотворную икону от поместья Анны Гойской в святую обитель.

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После прибытия крестного хода на территорию Лавры состоялся молебен, а затем - благотворительный обед для всех паломников.

В 1597 году Анна Гойская, которая владела Почаевом во второй половине XVI века, подарила монастырю Почаевскую икону Божией Матери.

В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону ей подарил митрополит Неофит.

Анна Гойская просила Пречистую Богородицу об исцелении брата Филиппа, который был слепым от рождения, но вскоре обрел зрение. После такого чуда икону крестным ходом перенесли на Почаевскую гору для общего поклонения.