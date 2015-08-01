Экс-главред "Вестей" Гужва возвращается в Украину

В Киев возвращается бывший руководитель медиахолдинга "Вести Украины", Игорь Гужва, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на 18 миллионов гривень.

Об этом экс-главред газеты "Вести" написал на своей странице в Facebook.

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"Хочу сообщить четко и ясно – где-то по норам прятаться не буду. Наоборот, я нахожусь в постоянном контакте со следователем по моему делу и мы уже договорились, что в субботу прямо из аэропорта я к нему приеду и получу пресловутую "пидозру". То есть, я не скрываюсь, я заблаговременно предупреждаю следствие о своих перемещениях. Кроме того, напомню, что меня хотят сделать подозреваемым по статье 212, часть 3 УК (уклонение от уплаты налогов), которую при "злочинной владе" гуманизировали – то есть по этой статье не предусмотрено содержание под стражей. Только залог", - написал он.

Он сообщил, что должен прилететь в 16:00 в аэропорт "Борисполь" и готов прямо в аэропорту пообщаться с журналистами.

Напомним, ранее Игорь Гужва покинул пост главного редактора "Вестей" и покинул территорию страны. Накануне появилась информация о том, что Игоря Гужву объявили в розыск.