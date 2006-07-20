Нацбанк Украины выпустит монету весом 1 килограмм

К десятилетию денежной реформы, которое будет отмечаться 2 сентября, Национальный банк Украины планирует выпустить монету весом 1 кг. Об этом начальник отдела организации производства денежных знаков НБУ Тамара ЛОШМАНОВА сообщила сегодня журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Т.ЛОШМАНОВОЙ, монета будет сделана из серебра и ее диаметр составит 100 мм, тираж – 500 штук.

По словам начальника отдела, всего в 2006 году НБУ планирует выпустить юбилейные монеты 32 наименований из разных металлов. Половина юбилейных монет уже выпущена, добавила она, отметив, что треть из юбилейных монет выпускается из драгоценных металлов.

В 2005 году НБУ выпустил 36 юбилейных монет. Лучшей монетой прошлого года была признана монета «Сорочинський ярмарок».