Италия поддержала инициативу создания трибунала по МН17

Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

"По результатом совместного демарша посольств Украины, Австралии, Бельгии и Голландии в МИД Италии с целью получения поддержки Италии в отношении проекта резолюции СБ ООН о создании трибунала по расследованию катастрофы MH17, итальянская сторона объявила о своем решении выступить соавтором соответствующего проекта резолюции с целью установления истины и наказания виновных в трагедии, которая унесла жизни около 300 человек", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 29 июля, Совет безопасности ООН проведет голосование за резолюцию по созданию международного трибунала для расследования авиакатастрофы "Боинга-777" на Донбассе.

Напомним, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились к Совету безопасности ООН с просьбой создать международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности виновных в катастрофе пассажирского самолета рейса МН17 в небе над Донбассом год назад. Но Россия выступает категорически против этого.