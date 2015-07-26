Милиция до сих пор разыскивает двух осужденных, сбежавших во время этапирования на Хмельнитчине

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, по состоянию на 22.00 задержали четырех заключенных, у одного из них изъят табельный пистолет военнослужащих Национальной гвардии, которым злоумышленники завладели во время бегства.

В розыске остаются двое.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 июля в Хмельницкой области шестеро осужденных во время планового перевозки совершили нападение на конвоиров и сбежали со спецвагона.

Во время вывода в туалет злоумышленники совершили нападение на стражу, ранили двух конвоиров и завладели их табельними пистолетами.

Раненые военнослужащие госпитализированы. Один из них – прапорщик Национальной гвардии – ранен в обе руки, другой – караульный солдат – имеет ранение бедра.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 393 (побег из-под стражи) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.