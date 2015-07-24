Генштаб пока не планирует проводить седьмую волну мобилизации

Как сообщает Новости Донбасса, об этом заявил начальник пресс-службы Генштаба Украины Владислав Селезнев.

"Других задач не поступало… Но вся ситуация зависит от того, как будет развиваться ситуация на востоке нашей страны. Можно предположить, что если будет крайне серьезное обострение ситуации, то возможно. Но на сегодняшний день говорить о том, что мы имеем какие-то планы на проведение очередной волны мобилизации в этом году, нет", — отметил представитель Генштаба.

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Он отметил, что по документам на 2015 год было запланировано три волны мобилизации – четвертая, пятая и шестая (последняя сейчас продолжается - УНИАН).

Шестая очередь частичной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), во время которой планируют призвать около 25 тысяч человек, продлится до 17 августа.