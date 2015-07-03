Генштаб: шестая очередь частичной мобилизации продлится до 17 августа

об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Владимир Талалай на брифинге: "Итоги проведения 5-й очереди частичной мобилизации и планы на 6-ю очередь".

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Владимир Талалай проинформировал о планах и задачах на проведение шестой очереди мобилизации.

"Главная задача шестой очереди частичной мобилизации - обеспечить ротацию личного состава, который был призван в прошлом году в ходе третьей очереди частичной мобилизации, обеспечить пополнение некомплекта воинских частей, а также укомплектовать воинские части, которые формируются заново. Мобилизационные мероприятия продлятся в течение 60 суток, до 17 августа включительно", - отметил Владимир Талалай.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Украине началась шестая очередь частичной мобилизации.