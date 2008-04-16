Пять лет получил бизнесмен, не оплативший налогов на 1 млн. грн.

В Киеве к пяти годам лишения свободы приговорен бизнесмен, который не оплатил налогов на 1 млн. грн..

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве.

По сообщению ГНА, директор частного предприятия «Мактуб-2» на протяжении нескольких лет безосновательно завышал расходы предприятия по фиктивными финансово-хозяйственными операциями с одним из предприятий столицы.

Кроме того, этот директор внес сознательно ложные данные в налоговые декларации о купле-продаже комплектующих для компьютеров у упомянутого предприятия. Фактически, товаров в наличии не было. Вся документация о приобретении компьютерных комплектующих оказалась поддельной.