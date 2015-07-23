Для эвакуации украинцев с места ДТП в Польше привлекли вертолеты (фото, видео)

Об этом сообщает издание Newsweek Polska.

Также пожарные организовали на расположенной рядом автостоянке полевой госпиталь. Сообщается, что точное количество жертв будет известно лишь тогда, когда начнет поступать информация из больниц.

Кроме того, в интернете уже появилась видеозапись спасательной операции.

В свою очередь мазовецкий воевода Яцек Козловский высоко оценил работу медицинских и спасательных служб, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Польское радио.

Он подчеркнул, что в автобусе находились исключительно украинцы, которые должны были выполнять сезонные работы в Польше.

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Высоко оценил работу польских спасательных служб и посол Украины в Польше Андрей Дещица, который сообщил, что соответствующие польские службы очень оперативно сработали для оказания необходимой помощи, в частности, транспортировки пострадавших в больницы вертолетами и каретами скорой помощи.

Ранее УНИАН сообщал, что количество украинцев, погибших в результате аварии автобуса в Польше, увеличилось до шести человек, травмировано 22 человека.