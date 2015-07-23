Количество погибших украинцев в ДТП в Польше возросло до 6 человек

Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал во время разговора с премьер-министром Арсением Яценюком.

По словам посла, сегодня утром автобус, в котором находились 49 человек, попал в ДТП вблизи города Гарволина, на дороге между Люблином и Варшавой.

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Три человека погибли на месте, трое умерли в больнице.

В настоящее время в медицинских учреждениях вблизи места ДТП и в Варшаве находятся 22 пострадавших. 22 человека, которые не нуждаются в медицинской помощи, находятся в населенном пункте вблизи места аварии. Им оказывают психологическую помощь. Кроме того, на месте происшествия находится консул посольства, которая оказывает пострадавшим консульскую и юридическую помощь.

Андрей Дещица сообщил, что соответствующие польские службы очень оперативно сработали для оказания необходимой помощи, в частности, транспортировки пострадавших в больницы вертолетами и каретами скорой помощи.

Арсений Яценюк дал срочные поручения, касающиеся защиты пострадавших соотечественников, и поручил выяснить все возможности для оказания потерпевшим необходимой помощи совместно с польскими партнерами.