Красный Крест может приобщиться к этапированию осужденных с оккупированных территорий – Геращенко

Об этом на своей странице в соцсети написала народный депутат от фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко.

«Сегодня в Минске с представителями Трехсторонней контактной группы встретился председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. А если говорить о ключевых итогах работы нашей гуманитарной подгруппы, то мы обратились к ОБСЕ и МККК с просьбой направить своих представителей на судилища, которые начинаются в Ростове над Надеждой Савченко и Олегом Сенцовым», - отметила Геращенко.

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«Также мы договорились о том, что Красный Крест может в качестве мониторинговой миссии приобщиться к международной процедуре этапирования осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах на оккупированных территориях...», – написала она.

«На оккупированных территориях в тюрьмах находятся около 10 тысяч тех, кто отбывает наказание, определенное украинскими судами еще до войны, следовательно, это не пленные. Из этих заключенных, по нашей информации, около тысячи просят о том, что хотят отбыть остаток срока наказания в других учреждениях, на территории под контролем украинской власти. Это важно, ведь это тоже украинские граждане, пусть даже такие, которые совершили преступления и по которым приняты приговоры», – отметила депутат.

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«Но мы, как государство, должны быть уверены, что к ним не применяют запрещенных методов. Если удастся это сделать – будем считать это нашей маленькой, но важной работой в гуманитарной сфере. И работаем дальше по переговорам об освобождении наших героев, что находятся в плену. Очень надеемся на успех», – написала Геращенко.

Сьогодні у Мінську з представниками Тристоронньої контактної групи зустрівся головуючий в ОБСЄ міністр закордонних прав ... Posted by Iryna Gerashchenko on Tuesday, July 21, 2015

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Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправил министрам иностранных дел стран ЕС и «Большой семерки» письма с просьбой направить своих представителей в города проведения судов над украинской летчицей Надеждой Савченко и украинским режиссером Олегом Сенцовым, незаконно удерживаемых в России по сфабрикованным обвинениям.