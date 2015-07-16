Климкин просит страны ЕС и "Большой семерки" направить представителей на судебные заседания по делам Савченко и Сенцова
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня направил министрам иностранных дел стран ЕС и «Большой семерки» письма с просьбой направить своих представителей в города проведения судов над украинской летчицей Надеждой Савченко и украинским режиссером Олегом Сенцовым, незаконно удерживаемых в России по сфабрикованным обвинениям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
“Именно сегодня Павел Климкин направил главам МИД стран ЕС и “Большой семерки” письма с просьбой направить своих представителей в города проведения судов для обеспечения надлежащего мониторинга судебных процессов над Надеждой Савченко и Олегом Сенцовым”, - сказала она.
В то же время она отметила, что это не означает признание Украиной легитимности упомянутых судебных процессов.
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Справка УНИАН. Российские следователи обвиняют украинского режиссера, активиста Евромайдана Сенцова в создании террористической группировки, которая якобы действовала на территории Крыма и была структурным подразделением "Правого сектора". Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ РФ в мае 2014 года в оккупированном Крыму.
9 июля 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове продлил срок ареста Сенцова до 16 декабря и назначил на 21 июля первое слушание по его делу.
Летчицу Савченко похитили террористы на Донбассе, а потом ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
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Позже летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.
6 июля 2015 года Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела против Савченко. К ранее предъявленным надуманным обвинениям в пособничестве в убийстве двух граждан РФ, незаконном пересечении границы и других, добавлено еще более бессмысленное - обвинение в убийстве этих россиян.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Донецкий горсуд Ростовской области.