Собрание акционеров ”Укрнафты” не состоялось

Собрание акционеров ОАО «Укрнафта» не состоялось из-за отсутствия реестра акционеров компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник юридического управления ОАО «Укрнафта» Вячеслав КАРТАШОВ сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, «Укрнафта» сегодня получила письмо от регистратора компании – финансовой компании «Укрнефтегаз», в котором ФК писала, что отказывает в выдаче реестра в связи с наличием судебного запрета.

При этом В.КАРТАШОВ отметил, что в связи с этим проведение регистрации акционеров не представляется возможным, и как следствие, невозможно провести собрание акционеров.

В.КАРТАШОВ высказал предположение, что данный судебный запрет вызван ситуацией, связанной с фактом аннулирования лицензии регистратора (ФК «Укрнефтегаз») со стороны Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

В свою очередь, представитель миноритарного акционера Андрей ЗАГОРУЛЬКО (представляет более чем 42% акций) сообщил, что при отсутствии реестра акционеров невозможно провести идентификацию акционеров и зафиксировать кворум собрания.

Представитель ФК «Укрнефтегаз» Максим ЮХИМЕНКО пояснил, что данный судебный запрет регистратору, скорее всего, связан с решением ГКЦБФР от 3 марта, которым комиссия аннулировала лицензию регистратора (УНИАН: 3 марта с.г. ГКЦБФР своим решением лишила «Укрнефтегаз» лицензии на ведение реестра собственников именных ценных бумаг. Однако 17 марта суд приостановил это решение ГКЦБФР.)

Также В.КАРТАШОВ отметил, что в ближайшее время правление «Укрнафты» объявит о проведении нового собрания акционеров (в повестку дня собрания акционеров «Укрнафты», которое должно было состояться 16 апреля, было включено 14 вопросов, в том числе вопросы о распределении прибыли компании за 2006-2007 гг. и кадровых изменениях в наблюдательном совете, правлении и ревизионной комиссии. - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в т.г. из-за отсутствия кворума не состоялось собрание акционеров ОАО "Укрнафта", запланированное на 23 января 2008 г. По данным протокола заседания мандатной комиссии, были зарегистрированы акционеры и их уполномоченные лица, которые владеют в совокупности 253 669 голосами, или 0,47% от общего количества голосов. НАК «Нафтогаз Украины» как акционер, который владеет 50%+1 акция ОАО «Укрнафта», и частные акционеры пришли к согласию не регистрироваться на собрании акционеров, поскольку вопрос повестки дня не был согласован с новым руководством НАК «Нафтогаз Украины». С согласия акционеров следующее собрание было запланировано на 16 апреля в 2008 г.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».