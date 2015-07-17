Рада повысила единовременные выплаты в случае гибели или инвалидности военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 229 из 279 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, повышен уровень одноразовой денежной помощи в случае гибели военнослужащих (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности при исполнении указанными выше категориями военнослужащих воинского долга.

Читайте такжеПарламент предоставил участникам АТО субсидии на оплату комуслугЭтим законом внесены изменения в Закон Украины "О милиции". Ими предусмотрено, что выплата одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности работника милиции, который принимал непосредственное участие в контртеррористической операции, осуществляется в порядке и на условиях, определенных Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, законом внесены изменения в Закон Украины "О борьбе с терроризмом". Ими предусмотрено, что в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, сотрудников милиции во время непосредственного участия в контртеррористической операции одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в размере и порядке, определенных Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

В Заключительных положениях предусмотрено, что этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Также устанавливается, что действие этого Закона не распространяется на лиц, в отношении которых до вступления в силу этим Законом принято решение о назначении и выплате им одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности, или которые получили вместо указанной помощи другие компенсационные выплаты в соответствии с законодательством.