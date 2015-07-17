Яценюк заверил, что США продолжат поддерживать реформирование украинской полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Соединенные Штаты Америки помогают нам в реформировании полиции. И новые украинские полицейские, которые появились в городе Киеве, это только первый шаг. Дальше будет Львов, Днепропетровск, Харьков”, - отметил Яценюк.

Читайте такжеГройсман подписал законы об органах внутренних дел и Национальной полиции

Как сообщил премьер, он обсудил с президентом США Бараком Обамой, что “поддержка реформирования полиции дальше будет продолжаться со стороны наших американских друзей”.

Яценюк отметил, что Канада тоже помогает Украине в реформировании полиции. “И было выделено 5 млн канадских долларов на реформирование украинской полиции”, - сказал он и выразил надежду, что этот объем средств будет увеличен для того, чтобы новая украинская полиция дошла до каждого города и городка.