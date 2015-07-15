Завтра в Украину вернется по-летнему теплая погода
В четверг, 16 июля, в большинстве областей Украины будет господствовать сухая погода, осадки прекратятся, лишь на востоке, а ночью и в южной части еще пройдут дожди и грозы.
Температура воздуха повысится и в течение дня составит +22+28 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла.
Читайте такжеАномальная жара в Таиланде: через месяц в Бангкоке могут закончиться запасы воды
В восточных областях - дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В южной части ночью - местами грозовые дожди, днем - преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 23-28 градусов тепла.
В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 23-26 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.