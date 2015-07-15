Завтра в Украину вернется по-летнему теплая погода

В четверг, 16 июля, в большинстве областей Украины будет господствовать сухая погода, осадки прекратятся, лишь на востоке, а ночью и в южной части еще пройдут дожди и грозы.

Температура воздуха повысится и в течение дня составит +22+28 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode». В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла. В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла. В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 11-16, днем ​​23-28 градусов тепла. Читайте такжеАномальная жара в Таиланде: через месяц в Бангкоке могут закончиться запасы воды В восточных областях - дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла. В южной части ночью - местами грозовые дожди, днем ​​- преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла. В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем ​​23-26 градусов тепла. Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.

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