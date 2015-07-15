В Харькове журналистам не позволили встретиться с переселенцами в забронированном зале

Как сообщили сами журналисты, в этот день руководство кафе, где зал была забронирована для встречи еще неделю назад, запретило мероприятие, заявив, что он будет посвящен проблемным политическим вопросом: войне, Донбассу и волонтерству, сообщает Радио Свобода.

На самом деле, подчеркнул журналист Алексей Мацука, встреча имела целью просто общения с вынужденными переселенцами и подготовке видеосюжетов об их жизни вдали от дома.

Такие встречи с журналистами проходят в рамках проекта "Донецкий диалог", который осуществляется при поддержке посольства Нидерландов в Украине.

Читайте такжеВ Украине насчитали 1,37 миллиона вынужденных переселенцевВ самой кафе "Новое место", расположенной в торгово-развлекательном центре "Французский бульвар", на телефонные звонки журналистов отвечали, что требование запретить мероприятие выдвинуло руководство этого центра, угрожая в противном случае закрыть саму кофейню.

Как пишут журналисты, из открытых источников известно, что учредителями ТРЦ "Французский бульвар" является Игорь Сбитнев и Роберт Мкртчян – второй из них известен тем, что в 2002 году был кандидатом в парламент от политической партии пророссийского деятеля Виктора Медведчука СДПУ(о).