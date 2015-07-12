Сакварелидзе: Мельнику предъявлено новое подозрение по другому делу

Об этом заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе сказал в эксклюзивном интервью "5 каналу".

"Кстати, в отношении Мельника как раз сегодня слышал от моего коллеги, который курирует этот вопрос. Ему предъявлено новое подозрение – за другим делом, и прокуратура подаст апелляцию по этому делу. Поэтому там все плохо", - отметил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что Ирпенский суд снял все обвинения с бывшего ректора налоговой академии Петра Мельника.

Как сообщалось, Мельник был задержан 27 июля 2013 г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в Национальный университет государственной налоговой службы.