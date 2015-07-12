"Правый сектор" проводит акцию протеста под стенами Львовской ОГА

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь львовского "ПС" Тарас Кузяк, еще вечером 11 июля активисты принесли под стены ОГА шины и палатки и сегодня начали бессрочную акцию в поддержку требований, обнародованных руководством "ПС" относительно событий в Мукачево.

Читайте такжеХарьковское отделение "Правого сектора" начало пикет ОГАПо словам Тараса Кузяка, активисты также сегодня установили "блокпост" на трассе Киев -Чоп возле села Деревач "с целью исключения отправки в Закарпатье бойцов бывшего спецподразделения "Беркут" и оружия для уничтожения патриотов".

Как сказал Тарас Кузяк, активистов "ПС" Львовской области уже поддержали общественные организации и движения «Волонтерський рух Зимної води», "Помощь армии", "Варта-1","Рабів до раю не пускають", "Самооборона львовского Евромайдана", "Экономическое бойкотное движение".