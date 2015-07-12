Движение на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области восстановлено
10:54, 12 июля 2015Общество
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Движение на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области восстановлено, но под пристальным контролем силовиков.
Самые большие заторы образовались на посту Нижние Ворота \ mukachevo.net
Эту информацию Mukachevo.net подтвердило сразу несколько официальных источников - в мэриях Ужгорода и Мукачева, а также в областной прокуратуре.
Читайте такжеПерекрыто движение на пункте ГАИ Нижние Ворота на границе Закарпатской и Львовской областей (фото)Как уточнили в областной прокуратуре, на трассе проводятся проверки автомобилей. Самые большие пробки образовались на посту Нижние Ворота, что на границе Закарпатской и Львовской областей.
Напомним, что вчера после обеда были заблокированы выезды из Ужгорода иМукачево, а также пост на границе Закарпатской области. Кроме того, было усилено патрулирование въездов во все закарпатские города.
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