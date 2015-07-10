В Украине 6% людей не хватает денег даже на еду - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией TNS, сообщает ТСН.

В Украине с 4 квартала 2013 года доминирует тенденция к сокращению так называемого среднего класса и класса, наиболее близкого к нему.

Кроме того, эксперты отмечают прирост доли более низких слоев. В середине 2014 года тенденция к сокращению среднего класса немного замедлилась, однако впоследствии восстановилась и в начале текущего года достигла рекордно низкого значения за последние 4 года - 9%.

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Согласно исследованию, в первом квартале 2015 года увеличился процент населения, которым не хватает денег даже на еду, - до 6%. При этом вдвое сократилось количество респондентов, которым хватает денег на приобретение бытовой техники, но не хватило бы на автомобиль - с 22% до 11%.

Результаты исследования также свидетельствуют, что увеличилось количество украинцев, которые считают свое положение в обществе низким (1-3 балла по 10-балльной шкале, по сравнению с 1 кварталом 2014 на 8%), а вот респондентов с высоким положением (оценили на 8-10) в обществе стало немного меньше - всего на 1%.

Восточный регион стал единственным в Украине, где за последний год несколько выросло число людей, которые оценивают свое положение как высокое (на 2%), но параллельно восток демонстрирует наибольший рост (на 11%) низкой самооценки в обществе.