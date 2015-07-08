Бирюков показал новые берцы для украинских военных (фото)

Как сообщает Бирюков на своей странице в Facebook, история их создания началась еще в декабре 2014 года, так как солдаты тогда ходили в "чудо"-берцах, получивших в армии прозвище "1000 шагов".

Читайте такжеБирюков представил новые сухпайки для украинских военных

"Потом были экспериментальные модели, была экспериментальная носка в 8-м полку СпН. Потом началась экспериментальная носка в батальоне Феникс. И микроскопическое количество замечаний. И громадное количество положительных отзывов", - пишет Бирюков.

По его словам, в департаменте финансов и службе тыла добились разрешения на покупку берцев по 1400 гривень.

"Первый контракт 130 000 пар, второй будет 150 000 пар. Поставка вся - в этом году. А это значит, что вся армия Украины будет в этой обуви уже в этом году", - подчеркнул Бирюков.