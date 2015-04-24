Абитуриенты сдали ВНО по украинскому языку и литературе (фоторепортаж)

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина со ссылкой на данные Украинского центра оценивания качества образования.

Ответы к заданиям сертификационных работ будут размещены на веб-сайте УЦОКО в течение следующего дня.

Результаты внешнего оценивания по украинскому языку и литературе будут обнародованы до 15 мая, говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным УЦОКО, на основную сессию внешнего оценивания зарегистрировалось 288 тыс. 977 человек, из них 221 тыс. 104 учащиеся - выпускники общеобразовательных учебных заведений текущего учебного года, для которых результат внешнего независимого оценивания по украинскому языку будет засчитан как результат государственной итоговой аттестации. Также для участия в основной сессии зарегистрированы 67 тыс. 873 выпускники общеобразовательных учебных заведений прошлых лет.

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Во время регистрации желающим принять участие во внешнем оценивании по украинскому языку и литературе было предложено выбрать базовый или углубленный уровень сложности сертификационной работы. Желание сдать тест по украинскому языку и литературе углубленного уровня выявили 21 тыс. 583 будущих абитуриента (7,5%) от количества зарегистрированных для сдачи теста по этому предмету.