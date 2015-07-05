Глава СБУ: в Украине есть пять "горячих точек", где может распространиться сепаратизм

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает 112 Украина.

"Горячими точками", на которые следует обратить внимание в контексте активизации сепаратистской деятельности, управляемой Москвой, в Украине есть 5 регионов. Это Одесский, Харьковский, Запорожский, Херсонский и Николаевский регионы.

По словам Грицака, 5 июля спецслужбы провели обыски в Одесской и Николаевской областях. Результатом 15 обысков стало изъятие взрывных устройств.

"Мы фиксируем прямые и непрямые контакты непосредственных исполнителей как с организаторами данных мероприятий на этих территориях, так и с их российскими хозяевами", - добавил глава СБУ.

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Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники СБУ обнаружили и заблокировали на Житомирщине очередную попытку финансирования террористов через международную платежную систему.