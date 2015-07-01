СБУ разоблачила несколько каналов финансирования боевиков (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Во время осмотра легковушки правоохранители обнаружили под сиденьем водителя 55 тысяч долларов США. В автомобиле также находились двое братьев, жителей Новоазовска. Они рассказали сотрудникам спецслужбы, что приобрели валюту в Мариуполе.

"Средства для покупки долларов в размере 1 миллион 200 тысяч гривен братья получили от лица, которое имеет связи с террористической организацией «ДНР». Деньги предназначались для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления лиц, причастных к передачи средств террористам.

Также сегодня сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и заблокировали на Житомирщине очередную попытку финансирования террористов через международную платежную систему.

Сообщники боевиков зарегистрировали в системе одиннадцать электронных кошельков, через которые пытались начать сбор средств на поддержку террористов "ДНР/ЛНР". Реквизиты счетов они разместили на "открытых" ресурсах сепаратистской направленности.

"Злоумышленники призвали оказать финансовую поддержку террористическим организациям так называемой "Новороссии" для закупки вещей, материальных ценностей для незаконных вооруженных формирований боевиков", - сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины уже официально передала реквизиты электронных кошельков в главный офис платежной системы, которая сразу заблокировала их обслуживание.