В Минобороны надеются на возвращение Россией захваченных украинских кораблей (видео)

14:07, 05 июля 2015
Общество
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Министр обороны Украины Степан Полторак надеется на возвращение Россией захваченных в ходе оккупации Крыма весной прошлого года украинских кораблей, но не очень верит в то, что это произойдет в ближайшее время.

ольшанский / mil.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил во время участия в праздновании Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе, отвечая на вопросы журналистов.

«Такие переговоры никогда не прекращались, они ведутся, мы надеемся на положительное решение этого вопроса», - сказал Полторак. Вместе с тем министр добавил: «Но знаете, мало что происходит из того, что они (Российская Федерация) обещают».

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«Поэтому, конечно, мы работу проводим, мы готовы к принятию наших кораблей. Даже ту технику, которую они передавали, они сначала уничтожали, а затем передавали», - сказал генерал-полковник, имея в виду бронетехнику Войск береговой обороны украинских ВМС.

Как сообщал УНИАН, весной прошлого года Россия вернула Украине 35 кораблей и судов ВМС ВС Украины, захваченных ею во время аннексии территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. В то же время Украине до сих пор не вернули 16 кораблей и судов украинских ВМС, в том числе большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», корветы «Тернополь», «Луцк», Хмельницкий», «Приднепровье», морские тральщики, подводную лодку «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.
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