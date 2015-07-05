В Минобороны надеются на возвращение Россией захваченных украинских кораблей (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил во время участия в праздновании Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе, отвечая на вопросы журналистов.

«Такие переговоры никогда не прекращались, они ведутся, мы надеемся на положительное решение этого вопроса», - сказал Полторак. Вместе с тем министр добавил: «Но знаете, мало что происходит из того, что они (Российская Федерация) обещают».

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«Поэтому, конечно, мы работу проводим, мы готовы к принятию наших кораблей. Даже ту технику, которую они передавали, они сначала уничтожали, а затем передавали», - сказал генерал-полковник, имея в виду бронетехнику Войск береговой обороны украинских ВМС.