Передел нелегального рынка угля привел к вооруженному столкновению

В Днепропетровской области один человек застрелен, два ранены во время драки на почве перераспределения влияния в сфере незаконной добычи и реализации угля.

Как передает корреспондент УНИАН, трагедия произошла на территории шахты им. Сташкова ОАО «Павлоградуголь».

Как сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области, драка возникла между двумя вооруженными группами жителей Павлограда общим количеством 8 человек. Шестеро неработающих и двое работников одного из частных предприятий имели при себе два незарегистрированных охотничьих ружья «Сайга», а также незарегистрированное охотничье ружье ”Иж”.

Во время инцидента один из его участников получил огнестрельное ранение грудной клетки, от которого скончался на месте. Еще двое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницы Павлограда и Днепропетровская. Один из участников конфликта с места события исчез.

Принимаются меры по его задержанию. Четверо последних задержаны по ст. 115 УПК Украины. Изъято вышеуказанное оружие, гильзы и три автомобиля «ВАЗ».

На место события лично выезжал начальник УМВД Украины в Днепропетровской области генерал-лейтенант милиции Александр БОБИЛЕВ.

В тот же день следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).