Адвокаты Полищука нашли свидетелей по делу об убийстве Бузины, которые опознали преступника - СМИ

Адвокаты Дениса Полищука, задержанного по подозрению в убийстве Олеся Бузины, представили журналистам двоих свидетельниц.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua Александр Рудоманов из-под Апелляционного суда Киева.

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Первая свидетельница - Анжела Кукла, продавец МАФа (уже демонтированного - Ред.) по улице Дегтяревская, 31, который находился примерно в двух минутах езды от дома Бузины. Она рассказала, что утром перед убийством видела двоих мужчин на темно-синем "Форде-Фокусе" (по версии следствия, на таком автомобиле передвигались убийцы - Ред.) - они покупали у нее кофе. По словам Куклы, одному из мужчин на вид было около 40 лет, второму - около 35. Следователи работали со свидетельницей, с ее слов они составили фоторобот. Позже следователи предоставили продавщице фотографии. Она узнала одного из мужчин, которого видела утром в день убийства. Фотографий Медведько и Полищука среди прочих не было, говорит свитедельница.

Второй свидетель - собственник МАФа Ольга Николаевна. Она тоже видела "Форд" и выходящих из него мужчин. По ее словам, они разговаривали между собой "на фене" и не были похожи на Полищука и Медведько.

Напомним, сегодня Апелляционный суд изменил меру пресечения для подозреваемого в убийстве Бузины Дениса Полищука, которого ранее отпустили под залог 5 млн. грн.

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Изменения меры пресечения требовала прокуратура Киева. Новая мера пресечения для Полищука - 2 месяца СИЗО (от момента задержания) до 14 августа.

Во время заседания адвокаты требовали допросить присутствующих в суде четверых свидетелей убийства, которые, по словам защиты, доказали бы невиновность Полищука. Но прокуратура опротестовала это требование, поскольку "идет рассмотрение не по сути дела, а по избранию меры пресечения". Суд поддержал прокурора.