Суд взыскал с подозреваемого по делу о коррупции на таможне Альперина 35 миллионов гривень – САП

Подозреваемый нарушил процессуальные обязанности относительно использования паспорта гражданина другого государства.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства 35 миллионов гривень залога с Вадима Альперина, подозреваемого в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на 77,7 миллиона гривень.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что таким образом суд согласился с доводами прокурора о нарушении процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемого при применении меры пресечения в виде залога - использование паспорта гражданина другого государства, по которому он мог пересекать государственную границу Украины.

Кроме того, подозреваемому увеличен размер залога до 76 миллионов гривень.По решению суда он должен в течение пяти дней внести разницу в размере залога, которая составляет 41 миллион гривень.

Как сообщили в общественной организации "Центр противодействия коррупции", с Альперина взыскана половину размера залога из-за того, что он не сдал по условиям меры пресечения паспорт гражданина Израиля.

"Во время сегодняшнего заседания адвокат пытался доказать, что Альперин не имел бы возможности выехать за границу с израильским паспортом, ведь тогда у пограничников возникнет вопрос: по какому паспорту он въехал. Прокурор, в свою очередь, рассказал, что, несмотря на эти утверждения, "король контрабанды" уже делал так с другим паспортом Израиля, которых у него вообще было четыре", - говорится в сообщении ЦПК.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября правоохранители задержали 10 человек, среди которых семеро сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

27 ноября детективы НАБУ задержали бизнесмена Вадима Альперина, на следующий день ему было сообщено о подозрении в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 миллиона гривень.

29 ноября Киевский районный суд Одессы принял решение об аресте земельного участка на ул. Академика Глушко, 17-А с запретом проведения строительных работ. Таким образом были прекращены незаконные работы по строительству 16-этажного 4-секционного дома с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом. Как уточнил УНИАН информированный сотрудник местной прокуратуры, владельцем высотного здания, строящегося с нарушением градостроительного законодательства, является Альперин.