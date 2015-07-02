Харьковщина с начала АТО обменяла 49 подозреваемых в терроризме и сепаратизме на пленных военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель прокурора Харьковской области Артем Степанов.

"За прошлый и текущий годы у нас 49 человек, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с сепаратизмом и терроризмом, выдано для обмена на наших ребят, на наших военнопленных Вооруженных сил Украины в ходе выполнения мирного плана президента Украины", - сказал прокурор.

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По его словам, на сегодняшний день в Харьковской области в суд передано 52 уголовных производства в отношении 61 лица, которые подозреваются в терроризме и сепаратизме. Кроме этого, на стадии досудебного следствия находятся 98 уголовных производств по аналогичным статьям.

"На сегодняшний день у нас в суд направлено 52 уголовных производства, что является одним из наибольших показателей в стране. Но это понятно с учетом специфики нашей прифронтовой зоны. На сегодняшний день в производстве следователей Службы безопасности Украины в Харьковской области, где осуществляют процессуальное руководство прокурора прокуратуры Харьковской области, находятся 98 уголовных производств по фактам проявления сепаратизма и терроризма, из них 34 – это сепаратизм, 64 – терроризм", - сказал Степанов.