Глава Нацсовета против трактовки российского сериала "След" на украинский манер

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Он отметил, что с точки зрения закона, прокатное удостоверение телесериала «ФЭС» («След»), для показа на одном из украинских телеканалов, которое выдало Госкино, было «по формальным признакам, выдано верно».

«Но, по формальным признакам, у нас и нет войны, на территории Украины. Поэтому нужно было учитывать не только букву закона, но и дух закона. Закон не является совершенным, потому что мы помним, как он принимался – в зале, с голоса добавлялись какие-то вещи. По духу, он правильный, потому что нам нужно уходить от производства государства-агрессора и нужно свое выпускать. Этот закон является своеобразным принуждением к выработке собственной продукции», - сказал он и добавил, что для того, чтобы не было подобных ситуаций, нужно внести определенные изменения в законодательство.

Артеменко также отметил, что после принятия закона о запрете российских фильмов и сериалов, которые пропагандируют силовые структуры страны-агрессора, отечественные телеканалы начали уделять больше внимания созданию собственных сериалов, искать новые рынки сбыта сериалов, если они уже выработаны, проводить переговоры по закупке сериалов других стран.

«И в этой ситуации где-то берется сериал «След», который имеет длинную историю создания, проката, который в глазах украинских зрителей воспринимается как сугубо российский сериал, к которому есть претензии, замечания от зрителей. Этот сериал имеет историю, что он российский, пропагандистский для многих людей. И, вместо того, чтобы создавать новое, телеканал берет и создает, так называемую, локальную версию, которую они как говорят, переделали. В то же время, по факту, он не переработан. Это как наполовину пустой стакан и наполовину полный. По моему мнению, это не переделанный сериал, а оттюнингованный на украинский манер. Где-то изменены планы, где-то какие герои, но по сути, он остался как российский «След» в украинской интерпретации. Я противник такого, ибо если будут такие интерпретации, то завтра все каналы такое будут делать, потому что это легче. Таким образом, мы никогда не выйдем на расцвет украинского кино. У нас снова останутся без работы украинские актеры, украинские режиссеры и будут на обслуживании, а я хочу не какую-то сборку, а полноценное производство», - подчеркнул глава Нацсовета.

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Он также выразил мнение, что после жалоб, поступивших в отношении ситуации вокруг скандального российского сериала, экспертная комиссия должна пересмотреть этот вопрос и учесть «не только букву, но и дух закона».

Как сообщал УНИАН, 24 июня генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко сообщил, что Госкино выдало прокатное удостоверение российскому сериалу, который раньше назывался «След» и шел на ТРК «Украина». «Теперь этот сериал называется «Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований». Раньше он назывался «Федеральная служба», - сказал он.

По словам Ткаченко, в сериале «те самые актеры, которые были в российском сериале «След», отснятые в международных костюмах, есть какие-то номера (автомобильные - УНИАН) не русских, а каких-то других стран».

Он подчеркнул, что если Госкино и дальше будет выдавать удостоверения на подобные сериалы, то все разговоры о возрождении украинского кинематографа, в первую очередь, сериалов, могут быть похоронены.

По его мнению, из-за подобных решений весь этот процесс может быть приостановлен. «Потому что гораздо выгоднее взять старое русское, немного переснять две сценки и будут платить те же деньги, но не в украинский бюджет, не украинским актерам и производителям, а в российский бюджет. И эти десятки, сотни, миллионы долларов пойдут опять в Россию», - сказал Ткаченко.

Он добавил, что сериалы, которые показывают российских силовиков, таким шагом Госкино могут продлить жизнь в Украине.

Гендиректор подчеркнул, что на действия Госкино будет подаваться официальная жалоба и не исключил возможности судебного рассмотрения вопроса.

В свою очередь, 25 июня, в комментарии УНИАН, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что в отношении скандального сериала «ФЭС» («След») будет проводиться искусствоведческая экспертиза - для того, чтобы определить, является ли этот сериал абсолютно новым произведением.