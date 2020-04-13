"Все они герои": в Раде вступились за учителей "Всеукраинской школы онлайн", которых критикуют за ошибки

Депутат подчеркнул, что все учителя, как и медики, помогают государству в условиях пандемии.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Бабак заявил, что комитет выступает в защиту учителей "Всеукраинской школы онлайн", которых критикуют в обществе за ошибки.

Об этом Бабак сказал во время обращения к украинскому обществу от имени членов комитета на внеочередном заседании парламента.

Он напомнил, что неделю тому назад в истории Украины начался масштабный образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн".

"Проект запустили меньше чем за две недели без копейки государственного бюджета. Более 40 учителей стали волонтерами школы и начали записывать видеоуроки для миллионов учащихся, которые из-за карантина были лишены возможности доступа к знаниям", - отметил Бабак.

По его словам, первые уроки, которые вышли на экраны в понедельник, еще ночью монтировались, а учителя никогда ранее не имели опыта работать перед камерами для миллионной аудитории.

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"Поэтому и возникли некоторые ошибки учителей при записи видеоуроков. Но вместо слов поддержки этих учителей, общество, социальные сети, политики и даже их коллеги начали высмеивать и травить – этакой общественный буллинг учителей", - подчеркнул депутат.

Он сообщил, что учителя решили на волонтерских началах помочь системе образования Украины, которая не была готова к тем вызовам, перед которыми все предстали.

По его убеждению, нетолерантность украинского общества к ошибкам является одной из его фундаментальных болезней.

Депутат подчеркнул, что все учителя, как и медики, помогают государству в условиях пандемии.

"Медики на передовой борются за нашу с вами жизнь, а учителя - за достойное будущее наших детей, а значит, и за будущее наших героев. И сегодня все они герои!" - подытожил Бабак.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". В течение первой недели его работы в свободный доступ было выложено 165 уроков по 11 предметам для 5-11 классов.

По данным Министерства образования и науки, эти уроки обрели широкую популярность на всех площадках, где транслировались. Так, YouTube-канал МОН за сутки набрал 50 тыс. подписчиков, сейчас на него подписались уже более 160 тыс. человек. За последние 5 дней видео на YouTube МОН набрали более 3,5 млн просмотров. Миллионные аудитории также были на телеканалах, которые транслировали уроки по всей территории Украины.