В ГПСУ отреагировали на исследование StateWatch о готовности медучреждений ведомства принимать больных коронавирусом

Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский отметил, что правительство должно действовать на опережение проблем.

Государственная пограничная слудба Украины (ГПСУ) отреагировала на исследование экспертной организации StateWatch, в котором говорилось о дефиците средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких в госпиталях ведомства.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский. "Официально пограничники утверждают, что больных среди личного состава нет. Поэтому и потребности обеспечивать госпитали на 100% нет", - прокомментировал он.

"Конечно, чиновники могут и дальше тешить себя тем, что больных на коронавирус среди личного состава не выявлено (а кто их тестирует?)", - написал Каневский, добавив, что команда StateWatch убеждена, что правительство должно действовать на опережение проблем. А не ждать, когда они наступят. "И уже потом героически их решать с помощью бизнеса и волонтеров", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, эксперты StateWatch проанализировали готовность медучреждений ГПСУ к госпитализации больных на коронавирус. Результаты анализа свидетельствуют о том, что ведомство обеспечено 1-3% костюмами биозащиты от необходимости и 30-50% апаратми ИВЛ.