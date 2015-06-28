В Одессе прошла торжественная церемония по случаю Дня Конституции

В церемонии приняли участие председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, первый заместитель главы облсовета Игорь Смирнов, первый вице-мэр Одессы Анатолий Орловский, командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, представители духовенства, общественности.

Читайте такжеСегодня Украина отмечает День КонституцииВ ходе церемонии прозвучал Гимн Украины, маршем прошли курсанты морских и военных учебных заведений Одессы.

Поздравив присутствующих с праздником, Михаил Саакашвили отметил, что автор первой Конституции Украины - Филипп Орлик, который по происхождению не был этническим украинцем: «Это свидетельствует о том, что Украина - гораздо больше, чем этничность и территория. Это - идея, которая была и остается в веках».